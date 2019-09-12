Чехія ратифікувала протокол про вступ Північної Македонії в НАТО

Парламент Чеської Республіки ратифікував протокол про вступ Республіки Північної Македонії в Північноатлантичний альянс (НАТО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеський телеканал "24".

Відповідне рішення парламент Чехії ухвалив під час засідання 12 вересня. Також на засіданні був присутній президент Північної Македонії Зоран Заев.

Таким чином, Чехія стала 22 країною НАТО, яка ратифікувала документ про вступ в альянс Північної Македонії. Після ратифікації Протоколу у парламентах всіх 29 держав-членів Альянсу Північна Македонія офіційно стане повноправним членом.

Нагадаємо, 6 лютого 2019 року НАТО і Північна Македонія підписали протокол про вступ республіки до альянсу. Протокол про вступ підписали посли всіх 29 країн-учасниць альянсу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Албанія і Північна Македонія готуються до вступу до складу Європейського союзу. На думку представника албанського уряду, початок інтеграції повинно початися вже в жовтні.

Також повідомлялося, що 21 серпня Кабінет міністрів України схвалив безвиз з Північної Македонією. У Кабміні очікують, що укладення угоди сприятиме розвитку двосторонніх відносин з Північною Македонією, інтенсифікації контактів в економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.