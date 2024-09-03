Чехия продолжит помогать Украине и боеприпасами, и в других формах, - премьер

Чехия продолжит помогать Украине и в рамках инициативы по боеприпасам, и в других формах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Чехии Петера Фиалы в соцсети "Х ".

"Наши политические оппоненты часто кричат, что мы слишком много помогаем Украине. Что мы должны остановиться и наступит мир", - написал Фиала.

Однако он подчеркнул, что Чехия помогает Украине "предотвратить такое кровопролитие, как сегодня в Полтаве, когда от российских ракет погибли более 40 человек".

"Поэтому мы продолжим помогать Украине и в рамках нашей инициативы по боеприпасам, и в других формах", - отметил чешский премьер.