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Чехия продолжит помогать Украине и боеприпасами, и в других формах, - премьер

Чехия, Вторник 03 сентября 2024 19:22
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Чехия продолжит помогать Украине и боеприпасами, и в других формах, - премьер Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Чехия продолжит помогать Украине и в рамках инициативы по боеприпасам, и в других формах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Чехии Петера Фиалы в соцсети ".

"Наши политические оппоненты часто кричат, что мы слишком много помогаем Украине. Что мы должны остановиться и наступит мир", - написал Фиала.

Однако он подчеркнул, что Чехия помогает Украине "предотвратить такое кровопролитие, как сегодня в Полтаве, когда от российских ракет погибли более 40 человек".

"Поэтому мы продолжим помогать Украине и в рамках нашей инициативы по боеприпасам, и в других формах", - отметил чешский премьер.

Помощь Украине от Чехии

Напомним, в начале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. В дальнейшем к инициативе присоединились ряд западных стран.

Недавно премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что до конца 2024 года Украина получит еще около 500 тысяч боеприпасов в рамках своей инициативы.

Кроме того, Министерство обороны Чехии в этом году готовится запустить повторную инициативу по поставке Украине артиллерийских боеприпасов. В этот раз в инициативе примут участие чешские производители.

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