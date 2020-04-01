Чехія продовжить режим надзвичайного стану до 11 травня

Уряд Чеської Республіки планує продовжити надзвичайний стан у країні ще на 30 днів для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CeskeNoviny.

НП в Чехії діє з 12 березня і закінчується 11 квітня. За словами міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, уряд прийняв пропозицію про необхідність продовження надзвичайного стану ще на 30 днів - до 11 травня.

Повідомляється, що рішення про продовження НП повинно бути ухвалене палатою депутатів на наступному тижні.

Серед іншого, НП дозволяє уряду обмежувати вільне пересування громадян всередині країни та через кордони, забороняти роботу магазинів і ресторанів, а також упорядкувати закупівлі медикаментів. При цьому поліцейські отримують можливість штрафувати громадян за порушення карантинних обмежень.

Наразі кількість підтверджених випадків коронавірусу в Чехії - 3508. За добу вірус зафіксували у близько 200 осіб. Також відомо про 39 смертельних випадків від інфекції.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що зараз немає необхідності у введенні надзвичайного стану в Україні. Водночас глава МВС зазначив, що варіант комендантської години можливий.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Кабінет міністрів посилив карантинні обмеження в Україні.