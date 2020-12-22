Чехія продовжила режим надзвичайної ситуації через COVID-19

Уряд Чехії продовжило режим надзвичайної ситуації у країні через коронавірус. Надзвичайну ситуацію продовжили до 22 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд схвалив продовження режиму НС на 30 днів.

Режим надзвичайної ситуації забезпечує правову основу для деяких заходів, таких як обмеження зібрань, пересування або тимчасового закриття підприємств.

Відзначимо, що режим надзвичайної ситуації в Чехії діє з 5 жовтня. І він повинен був діяти до 23 грудня.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш заявив, що масова вакцинація населення від коронавірусу розпочнеться з 27 грудня.

Крім того, Бабиш заявляв, що Чехія отримає вакцину від коронавірусу від п'яти різних розробників. Однак громадяни не зможуть обирати який саме вакцинуватися.

З 18 грудня Чехія перейшла на четвертий рівень протиепідемічної системи.

Додамо, що раніше уряд Чехії оголосив ослаблення жорсткого карантину з 3 грудня. Дозволили працювати ресторанам і скасували комендантську годину.