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Чехия продлила режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

Автор: РБК-Украина

Правительство Чехии продлило режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса. Чрезвычайную ситуацию продлили до 22 января.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство одобрило продление режима ЧС на 30 дней.

Режим чрезвычайной ситуации обеспечивает правовую основу для некоторых мер, таких как ограничение собраний, передвижения или временного закрытия предприятий.

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Отметим, что режим чрезвычайной ситуации в Чехии действует с 5 октября. И он должен был действовать до 23 декабря.

Напомним, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что массовая вакцинация населения от коронавируса начнется с 27 декабря.

Кроме того, Бабиш заявлял, что Чехия получит вакцину от коронавируса от пяти разных разработчиков. Однако граждане не смогут выбирать какой именно вакцинироваться.

С 18 декабря Чехия перешла на четвертый уровень противоэпидемической системы.

Добавим, что ранее правительство Чехии огласило ослабление жесткого карантина с 3 декабря. Разрешили работать ресторанам и отменили комендантский час.

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