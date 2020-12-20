У Чехії вакцинація від COVID-19 розпочнеться 27 грудня

Фото: Андрій Бабиш (flickr.com/finnishgovernment)

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш заявив, що уряд має намір почати вакцинацію населення з 27 грудня. Однак вакцинація розпочнеться в заявлені терміни, якщо буде доставлена вакцина.

Про це повідомляють Чеські новини.

"Перше щеплення від коронавірусу буде зроблено 27 грудня, якщо перша партія вакцини буде доставлена в республіку, як очікується, 26 грудня", - сказав Бабиш.

При цьому Бабиш заявив, що має намір пройти вакцинацію, але з-за проблем зі здоров'ям він повинен обговорити це зі своїм лікарем. Рішення про це його лікар може прийняти вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше Бабиш заявляв, що Чехія отримає вакцину від коронавірусу від п'яти різних розробників. Однак громадяни не зможуть обирати який саме вакцинуватися.

Крім того, з 18 грудня Чехія перейшла на четвертий рівень протиепідемічної системи.

Додамо, що раніше уряд Чехії оголосив ослаблення жорсткого карантину з 3 грудня. Дозволили працювати ресторанам і скасували комендантську годину.