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У Чехії з 3 грудня пом'якшать карантин

Чехія, Неділя 29 листопада 2020 16:07
У Чехії з 3 грудня пом'якшать карантин
Фото: Ян Блатни (ceskenoviny.cz)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Чехії оголосив ослаблення жорсткого карантину з четверга, 3 грудня. Дозволять працювати ресторанам і скасують комендантську годину.

Про це повідомляє Irozhlas.cz.

На позачерговому засіданні в неділю влада знизила рівень епідеміологічної небезпеки з четвертого на третій. Міністр охорони здоров'я Ян Блатни оголосив плановані пом'якшення.

З четверга дозволяється робота ресторанів та закладів громадського харчування в обмеженому режимі. Магазини та інша роздрібна торгівля знову зможуть працювати в неділю, що при діючих обмеженнях було заборонено.

Скасовується дія комендантської години з 23:00 до 5:00. Також збільшується допустима кількість людей для зборів на відкритому повітрі - з 6 до 50 осіб. В приміщеннях можна збиратися групами до 10 чоловік.

Відновлять роботу музеї та галереї. Їх можна буде заповнювати на чверть від передбачуваної заповнюваності. Також допускається проведення екскурсій в них для груп до 10 осіб за дотримання соціальної дистанції. Театри і кінотеатри поки залишаться закритими.

Уряд заявило, що поточна ситуація дозволяє пом'якшити карантин і створити більш приємні умови для населення до Різдва.

На цьому тижні повідомлялося, що у Чехії хочуть організувати можливість безкоштовного тестування на антитіла до коронавірусу для населення. Тестування може стартувати в середині грудня.

Також у Чехії планують безкоштовно вакцинувати населення від коронавірусу.

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