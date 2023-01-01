Чехия прекратила совместные ядерные исследования с Россией и разорвала соглашение

Чехия с 1 января 2023 года официально прекратила сотрудничество с российским Объединенным институтом ядерных исследований в подмосковной Дубне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio.cz .

Как говорится в заявлении чешского правительства, главной причиной принятия такого решения стала военная агрессия Российской Федерации против Украины. Процесс отказа от такого сотрудничества с многолетним российским партнером был запущен в апреле 2022 года, но последнюю точку поставил, подписав соответствующий документ, президент Чехии Милош Земан.

"Сохранение членства могло быть истолковано Россией как продолжение научного сотрудничества в стратегической области и косвенно - как игнорирование того факта, что РФ совершает беспрецедентные нарушения международного правопорядка и прав человека", - сказано в постановлении.

Еще раньше Министерство образования Чехии приняло решение о прекращении участия своих сотрудников в исследовательской деятельности упомянутой российской организации. По мнению ведомства, прекращение членства не станет существенным ограничением для чешских исследований.