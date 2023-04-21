Чехия полностью отказалась от российского газа

"Впервые в новейшей истории Чехии мы обошлись без поставок газа из России в течение первого квартала года. Это большое достижение. Я не знаю ни одной другой страны, которая смогла бы в течение года избавиться от почти стопроцентной зависимости от импорта газа из России. Мы все внесли свой вклад в это потому, что сокращение потребления сыграло решающую роль", - заявил министр торговли Чехии Юзеф Сикела.

Газ из России смогли заменить поставками из других стран. Так, природный газ в первом квартале года поступал из Норвегии, а сжиженный газ морем поставляли через Бельгию и Нидерланды. В общем, все поставки транзитом проходили через Германию.

Также в министерстве сообщили, что запасы газа по состоянию на 20 апреля составляют 1,668 млн кубометров, и по имеющимся данным это наивысшее значение, по крайней мере, с 2015 года.