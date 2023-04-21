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Чехия полностью отказалась от российского газа

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Чехия, Пятница 21 апреля 2023 15:50
Чехия полностью отказалась от российского газа Фото: Чехия полностью отказалась от российского газа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Чехия полностью отказалась от импорта российского газа в первом квартале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли Чехии.

"Впервые в новейшей истории Чехии мы обошлись без поставок газа из России в течение первого квартала года. Это большое достижение. Я не знаю ни одной другой страны, которая смогла бы в течение года избавиться от почти стопроцентной зависимости от импорта газа из России. Мы все внесли свой вклад в это потому, что сокращение потребления сыграло решающую роль", - заявил министр торговли Чехии Юзеф Сикела.

Газ из России смогли заменить поставками из других стран. Так, природный газ в первом квартале года поступал из Норвегии, а сжиженный газ морем поставляли через Бельгию и Нидерланды. В общем, все поставки транзитом проходили через Германию.

Также в министерстве сообщили, что запасы газа по состоянию на 20 апреля составляют 1,668 млн кубометров, и по имеющимся данным это наивысшее значение, по крайней мере, с 2015 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Нидерландов работает над прекращением импорта сжиженного природного газа из России.

Также ранее мы писали, что Великобритания полностью приостановила импорт сжиженного газа из России с 1 января 2023 года.

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