Чехия пообещала не блокировать 70 млрд евро для Украины от НАТО

Чехия определилась с решением о помощи Украине на саммите НАТО. Но все-таки есть одно "но".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, пишут České noviny.

Чехия не будет блокировать решение саммита НАТО по Украине

Бабиш надеется, что кроме бюджетных обязательств саммит НАТО в Анкаре поднимет вопросы мира в Украине.

"В Анкаре следует обсудить предложение о выделении Украине 70 миллиардов евро (около 1,69 триллиона крон) в этом году и как минимум такой же суммы в следующем году", - заявил политик.

Бабиш также объявил, что Чехия не будет блокировать этот план. Однако не будет оказывать помощь из своего бюджета

"Конечно, мы не будем платить Украине деньги из чешского бюджета, потому что они нам нужны в основном для выполнения двух процентов (затрат на оборону – ред.). Поэтому логично, что деньги будут платить большие страны, как и в прошлом году", — добавил он сегодня.

Павел придерживается другого мнения

Президент Чехии Петр Павел считает, что Праге было бы нелогично усложнять себе участие в предстоящем восстановлении Украины. Ведь в этом процессе примут участие государства, оказывавшие Киеву наибольшую поддержку ранее.

"На наш взгляд, было бы глупо усложнять нам участие в ее восстановлении после четырех с половиной лет интенсивной поддержки Украины, прекращая ее", - сказал он.

Также Павел уверен, что суверенная Украина с сильной и хорошо оснащенной армией - одна из лучших гарантий безопасности в Европе.

"Важно будет обсудить на уровне Чешской Республики, как мы будем подходить к этому вопросу в долгосрочной перспективе", – заявил политик.