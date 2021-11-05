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Чехія може підписати декларацію про європерспективу України, - посол

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Ужгород, П'ятниця 05 листопада 2021 18:35
Чехія може підписати декларацію про європерспективу України, - посол Фото: посол Чехії Радек Матула (uzhnu.edu.ua)
Автор: Артем Горовенко

Чехія може підписати декларацію про європейську перспективу України. Швидше за все, до цього буде готовий новий уряд цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Чехії Радека Матули на форумі Re:Open Zakarpattia.

За його словами, Чехія підтримує поглиблення відносини з Україною та її європейський вибір.

"Я думаю, що у нас наступного тижня буде новий уряд... Буде готовий підписати меморандум про європейські прагнення України. Я говорю про такий же документ, який був підписаний між Україною та країнами Балтії, Польщею та Словаччиною", - додав посол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина підписала декларацію про підтримку вступу України до Європейського союзу.

Це була п'ята країна, яка підписала декларацію. Президент Володимир Зеленський говорив, що найближчим часом ще дві країни її підпишуть.

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