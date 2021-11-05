Чехия может подписать декларацию о европерспективе Украины, - посол

Чехия может подписать декларацию о европейской перспективе Украины. Скорее всего, к этому будет готово новое правительство этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявлении посла Чехии Радека Матулы на форуме Re:Open Zakarpattia.