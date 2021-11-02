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Словаччина підписала декларацію про підтримку вступу України в ЄС

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Глазго, Вівторок 02 листопада 2021 15:15
Словаччина підписала декларацію про підтримку вступу України в ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Словаччини Зузана Чапутова (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитро Левицький

Словаччина підписала декларацію про визнання європейської перспективи України. Документ був підписаний під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку українського президента.

"Словаччина стала ще однією державою ЄС, з якою підписано декларацію про визнання європейської перспективи України. Обговорили з Чапутовою підтримку членства України в ЄС та НАТО", - розповів Зеленський.

Також лідери держав говорили про взаємодію в енергетичній сфері та про безпекову ситуацію на Донбасі.

Зустріч президентів України та Словаччини відбулася на полях екологічного саміту в Глазго.

Нагадаємо, це вже п'ята країна ЄС, яка підписала цю декларацію. Зеленський заявляв, що найближчим часом таких країн-підписантів стане сім.

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