Чехія поділила країну на чотири карантинні зони

Чеська Республіка поділила регіони на чотири карантинні зони відповідно до епідеміологічної ситуації. Країну розділили на білу, зелену, жовту і червону зони.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех.

За його словами, так званий "світлофор" є системою раннього попередження про поточну епідеміологічну ситуацію в регіонах.

"Хорошою новиною є те, що у нас немає жовтих і червоних районів, 9 з них зелені, а інші білі. Поки у нас немає ризику передачі в спільноті", - зазначив Войтех.

Фото: карта карантинних зон Чехії (twitter.com/ZdravkoOnline)

Він пояснив, що білий колір означає нульовий або незначний ризик зараження, зелений колір - виникнення захворювання без передачі в спільноті, жовтий колір - початок передачі в спільноті, а червоний - збільшення або постійну передачу інфекції.

"Світлофор" створений на основі даних Інституту медичної інформації та статистики і враховує 25 різних параметрів. Список регіонів буде оновлюватися міністерством охорони здоров'я щотижня.

З початку пандемії в Чехії було зареєстровано майже 17 тисяч заражень коронавірусом і лише 386 смертей. Понад 1 тисяча людей одужали.

Зниження захворюваності коронавірусом у Чехії почалося в кінці квітня. Зростання відновилося в червні, останні дні реєструють до 300 випадків інфікування.

Нагадаємо, раніше Україна теж була розділена на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Кабінет міністрів роз'яснив, за якими ознаками визначатимуть регіони "жовтої" та "червоної" зон.

Також були опубліковані основні заборони на час дії карантину в Україні.