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Чехія підтримає пропозицію Польщі про введення миротворчої місії на територію України

Фото: Ян Липавский (pravda.ua)
Автор: RBC.UA

Міністр закордонних справ Чехії, Ян Ліпавський, заявив, що підтримає пропозицію Польщі ввести миротворчу місію на територію України. Так само він закликав посилити санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СТК.

В інтерв'ю чеському медіаресурсу Міністр закордонних справ Чехії заявив, що його країна підтримає пропозицію Польщі про введення миротворчої місії на територію України, але тільки після настання миру.

"Миротворчі сили не посилають для примусу до миру і для ведення бойових дій", - сказав він.

Також Липовський зазначив, що поки мир не настане, головною залишається підтримка Україні і прийняття максимальних обмежувальних заходів проти РФ.

Нагадаємо, що раніше Польща закликала повністю обмежити торгівлю з РФ.

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