Чехия поддержит предложение Польши о вводе миротворческой миссии на территорию Украины, - Ян Липавский

Министр иностранных дел Чехии заявил, что поддержит предложение Польши ввести миротворческую миссию на территорию Украины. Так же он призвал ужесточить санкции против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СТК.
В интервью чешскому медиаресурсу Министр иностранных дел Чехии заявил, что его страна поддержит предложение Польши о вводе миротворческой миссии на территорию Украины, но только после наступления мира.
"Миротворческие силы не посылают для принуждения к миру и для ведения боевых действий", - сказал он.
Также Липовский отметил, что пока мир не наступит, главной остается поддержка Украине и принятие максимальных ограничительных мер против РФ.
Напомним, что ранее Польша призвала полностью ограничить торговлю с РФ.
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