Чехія планує скасувати масковий режим: названо умову

"Припускаючи вищий рівень імунізації, ми можемо скасувати ці заходи (масковий режим - ред.). Це те, про що ми говоримо сьогодні", - сказав Войтех.

Зазначено, що наразі 54% громадян Чехії щеплені від коронавірусу, однак рівень вакцинації в країні все ж нижче середнього показника по ЄС.

Втім, чеський уряд зараз обмірковує нову кампанію, щоб спонукати більше людей отримати вакцину.

Йдеться про те, щоб кожного разу наголошувати, що "без достатньої імунізації в країні знову будуть перевантажені лікарні".

В уряді підкреслюють, що питання про введення обов'язкової вакцинації зараз не обговорюється.

Крім того, владою було створено центри вакцинації в комерційних центрах, де люди можуть робити щеплення без попередньої реєстрації, вони працюватимуть як мінімум до жовтня.

Між тим третє (бустерне) щеплення від COVID-19 також буде доступне з 20 вересня для людей, які завершили вакцинацію вісім місяців тому.