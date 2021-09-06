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Чехия планирует отменить масочный режим: названо условие

Автор: Мария Кучерявец

Глава Министерства здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что в стране могут отменить обязательное ношение масок. Это произойдет при условии вакцинации 75% населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Предполагая более высокий уровень иммунизации, мы можем отменить эти меры (масочный режим - ред.). Это то, о чем мы говорим сегодня", - сказал Войтех.

Отмечено, что в настоящее время 54% граждан Чехии привиты от коронавируса, однако уровень вакцинации в стране все же ниже среднего показателя по ЕС.

Впрочем, чешское правительство сейчас обдумывает новую кампанию, чтобы побудить больше людей получить вакцину.

Речь идет о том, чтобы каждый раз подчеркивать, что "без достаточной иммунизации в стране снова будут перегружены больницы".

В правительстве подчеркивают, что вопрос о введении обязательной вакцинации сейчас не обсуждается.

Кроме того, властями были созданы центры вакцинации в коммерческих центрах, где люди могут делать прививки без предварительной регистрации, они будут работать как минимум до октября.

Между тем третья (бустерная) прививка от COVID-19 также будет доступна с 20 сентября для людей, которые завершили вакцинацию восемь месяцев назад.

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