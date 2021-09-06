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Чехія планує скасувати масковий режим: названо умову

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Чехія, Понеділок 06 вересня 2021 11:38
Чехія планує скасувати масковий режим: названо умову Фото: Чехія планує скасувати масковий режим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Міністерства охорони здоров'я Чехії Адам Войтех заявив, що в країні можуть скасувати обов'язкове носіння масок. Це станеться за умови вакцинації 75% населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Припускаючи вищий рівень імунізації, ми можемо скасувати ці заходи (масковий режим - ред.). Це те, про що ми говоримо сьогодні", - сказав Войтех.

Зазначено, що наразі 54% громадян Чехії щеплені від коронавірусу, однак рівень вакцинації в країні все ж нижче середнього показника по ЄС.

Втім, чеський уряд зараз обмірковує нову кампанію, щоб спонукати більше людей отримати вакцину.

Йдеться про те, щоб кожного разу наголошувати, що "без достатньої імунізації в країні знову будуть перевантажені лікарні".

В уряді підкреслюють, що питання про введення обов'язкової вакцинації зараз не обговорюється.

Крім того, владою було створено центри вакцинації в комерційних центрах, де люди можуть робити щеплення без попередньої реєстрації, вони працюватимуть як мінімум до жовтня.

Між тим третє (бустерне) щеплення від COVID-19 також буде доступне з 20 вересня для людей, які завершили вакцинацію вісім місяців тому.

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