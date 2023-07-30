Чехия подтвердила проведение саммита по Украине в Саудовской Аравии

По его словам, сейчас решают, кто будет представлять Чехию на саммите.

"Я могу подтвердить, что Чешская Республика получила приглашение на саммит в Джидде, Саудовская Аравия, уровень представительства решается", - заявил Дрейк.

Саммит в Саудовской Аравии

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится саммит, на котором будет обсуждаться Украина. При этом в саммите не будут принимать участие представители России.

Саммит запланирован на 5 и 6 августа.

Переговоры с Россией

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский принял решение, одобренное Советом национальной безопасности и обороны, запрещающее любые переговоры с Путиным.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что двери для диалога с Россией в настоящее время закрыты. Он напомнил о простых условиях, которые Украина ставит для завершения конфликта.

При этом Зеленский допустил, что российский диктатор захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма.

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