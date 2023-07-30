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Чехия подтвердила проведение саммита по Украине в Саудовской Аравии

Фото: глава МИД Чехии Ян Липавский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Чехия подтвердила проведение саммита по Украине в Саудовской Аравии. Прага уже получила приглашение на встречу, где представители 30 стран будут обсуждать завершение войны в Украине.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Чехии Дэниел Дрейк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.

По его словам, сейчас решают, кто будет представлять Чехию на саммите.

"Я могу подтвердить, что Чешская Республика получила приглашение на саммит в Джидде, Саудовская Аравия, уровень представительства решается", - заявил Дрейк.

Саммит в Саудовской Аравии

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится саммит, на котором будет обсуждаться Украина. При этом в саммите не будут принимать участие представители России.

Саммит запланирован на 5 и 6 августа.

Переговоры с Россией

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский принял решение, одобренное Советом национальной безопасности и обороны, запрещающее любые переговоры с Путиным.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что двери для диалога с Россией в настоящее время закрыты. Он напомнил о простых условиях, которые Украина ставит для завершения конфликта.

При этом Зеленский допустил, что российский диктатор захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма.

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ЧехияСаудовская АравияВойна России против Украины