Чехия передаст Украине вертолеты и поможет с обучением на F-16, - премьер

"Чехия поможет подготовить специалистов на самолеты ф-16 и предоставит Украине симулятор для такой тренировки", - сказал он.

Кроме того, Фиала отметил, что сегодня он подтвердил президенту Владимиру Зеленскому, что Чехия дарит Украине штурмовые вертолеты, а в последующие месяцы еще 100 тысяч штук крупнокалиберных боеприпасов.

F-16 для Украины

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о том, что украинские пилоты еще не начинали обучение на истребителях F-16. Представители Украины сейчас изучают пропускную возможность учебных центров в Европе. В то же время, в Дании заявили, что смогут одновременно обучать до шести украинских пилотов на F-16. Также планируется обучать до 40 солдат для подготовки и технического обслуживания.

При этом, как заявлял глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, вопрос предоставления Украине истребителей, не будет решен в краткосрочной перспективе. ВСУ не получат самолеты во время контрнаступления. Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года.