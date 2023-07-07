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Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр

Фото: прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Чехія допоможе Україні з навчанням пілотів на винищувачах F-16 та подарує штурмові гелікоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

"Чехія допоможе підготувати спеціалістів на літаки ф-16 і надасть Україні симулятор для такого тренування", - сказав він.

Крім того, Фіала зазначив, що сьогодні він підтвердив президенту Володимиру Зеленському, що Чехія дарує Україні штурмові гелікоптери, а в наступні місяці ще 100 тисяч штук великокаліберних боєприпасів.

F-16 для України

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про те, що українські пілоти ще не розпочинали навчання на винищувачах F-16. Представники України наразі вивчають пропускну можливість навчальних центрів у Європі. Водночас у Данії заявили, що зможуть одночасно навчати до шести українських пілотів на F-16. Також планується навчати до 40 солдатів для підготовки та технічного обслуговування.

При цьому, як заявляв глава Військового комітету НАТО Роб Бауер, питання надання Україні винищувачів не буде вирішено в короткостроковій перспективі. ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу. Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що чекати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.

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