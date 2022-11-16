Чехия планирует обучать около 4 тысяч украинских военных в 2023 году
Чехия планирует в 2023 году обучить до четырех тысяч украинских военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .
"Министр обороны Чехии Яна Чернохова сказала, что учения будут проводиться в пять четырехнедельных циклов, в каждом из которых примут участие до 800 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Она добавила, что это будет стоить Чехии около 41,6 миллиона долларов.
Отмечено, что Чешская Республика решительно поддерживает Украину после нападения России в феврале этого года и поставляет ей легкое и тяжелое вооружение и боеприпасы.
Сообщается, что программа обучения будет запущена с первой группой военнослужащих в этом году и, в конце концов, будет объединена с запланированной программой обучения Европейского Союза для Украины.
На встрече в Люксембурге в понедельник министры ЕС договорились о создании миссии по обучению около 15 000 украинских военнослужащих и выделению дополнительных 500 миллионов евро на поставку оружия в Киев.
"Украина проявила интерес к обучению механизированных батальонов, а также медиков, инженерных и химических войск", - сказала Чернохова.
Чешская Республика также направит 55 военнослужащих в качестве инструкторов или членов командных структур запланированной учебной миссии ЕС в другие государства-члены ЕС.
Сообщается, что обе части плана требуют одобрения парламента.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Чехии приняли резолюцию, в которой российский режим признан террористическим . Такое решение принято Палатой депутатов Чехии (нижняя палата парламента).
Ранее мы писали, что в Чехии граждане организовали сбор средств, которые планируют потратить на мобильные зенитные пулеметные установки для ВСУ .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .