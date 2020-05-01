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Карантин у Чехії: відкриють магазини та дозволять масові заходи

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 16:07
Карантин у Чехії: відкриють магазини та дозволять масові заходи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження послаблять з 11 травня

Уряд Чехії на засіданні у четвер, 30 квітня, ухвалив рішення про прискорення процесу послаблення карантину в країні, введеного через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iRozhlas.

За словами міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, уряд вирішив дозволити суспільні, культурні та спортивні заходи, а також церковні та весільні служби, але за участі не більше 100 осіб. Обмеження послаблять з 11 травня.

Також уряд дозволив відкрити торгові центри, перукарні та салони краси, музеї, галереї, замки, а також відкриті майданчики для підготовки професійних спортсменів. Відкриються кінотеатри та театри, але також з обмеженням у 100 глядачів, які мають бути на відстані один від одного, якщо це не члени сім'ї.

Крім того, починаючи з 1 травня діти до 7 років не будуть зобов'язані носити маски у дитячих садках. Це послаблення також поширюється на акторів та музикантів.

Зазначається, що послаблення були оголошені після того, як чеський МОЗ повідомив про зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом третій день поспіль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 квітня парламент Чехії проголосував за продовження режиму надзвичайного стану в країні, через пандемію коронавірусу. Дію надзвичайного стану було продовжено до 17 травня, однак в уряді наполягали на продовженні до 25 травня.

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