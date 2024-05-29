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Только четыре страны отправили деньги на закупку боеприпасов для Украины, - Минобороны Чехии

Среда 29 мая 2024 12:07
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Только четыре страны отправили деньги на закупку боеприпасов для Украины, - Минобороны Чехии Фото: министр обороны Чехии Яна Чернохова (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала своих европейских союзников внести финансовый вклад в чешскую инициативу по боеприпасам для Украины. Поскольку на данный момент только четыре страны выполнили свои финансовые обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Инициатива обеспечила финансовые обязательства 18 стран, в основном членов ЕС и НАТО. Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая меморандумы об обязательствах доноров и соглашения о закупках, а затем координируя логистические аспекты поставок.

Хотя число стран, пообещавших оказать финансовую поддержку, растет, лишь некоторые из них уже отправили деньги.

"Средства поступают к нам постепенно; мы не можем покупать боеприпасы в долг. Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не отправили средства, мы не можем приступить к закупкам. Это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, прислать деньги", - заявила Чернохова, подчеркнув логистические и финансовые проблемы.

Она также сообщила, что на данный момент деньги на покупку боеприпасов прислали только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.

Чешская инициатива

Президент Чехии Петр Павел взял инициативу в свои руки после того, как Евросоюз не смог выполнить обещание поставить Украине миллион снарядов в течение года. Он предложил закупить боеприпасы у третьих стран, и его призыв нашел отклик у союзников Украины.

Страны начали выделять средства на закупку снарядов, которые должны стать жизненно важной помощью для украинских защитников.

Изначально в Киеве ожидали поставки боеприпасов уже в апреле, но по неизвестным причинам они задерживаются.

Тем не менее, надежда есть: по словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, в рамках инициативы Украине могут передать до 1,5 миллиона снарядов.

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