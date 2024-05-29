Только четыре страны отправили деньги на закупку боеприпасов для Украины, - Минобороны Чехии

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала своих европейских союзников внести финансовый вклад в чешскую инициативу по боеприпасам для Украины. Поскольку на данный момент только четыре страны выполнили свои финансовые обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Инициатива обеспечила финансовые обязательства 18 стран, в основном членов ЕС и НАТО. Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая меморандумы об обязательствах доноров и соглашения о закупках, а затем координируя логистические аспекты поставок.

Хотя число стран, пообещавших оказать финансовую поддержку, растет, лишь некоторые из них уже отправили деньги.

"Средства поступают к нам постепенно; мы не можем покупать боеприпасы в долг. Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не отправили средства, мы не можем приступить к закупкам. Это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, прислать деньги", - заявила Чернохова, подчеркнув логистические и финансовые проблемы.

Она также сообщила, что на данный момент деньги на покупку боеприпасов прислали только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.