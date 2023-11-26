Чехия намерена увеличить выдачу коммерческих лицензий на поставки помощи Украине

Она подчеркнула, что чешские приватные компании получают лицензии на экспорт. При этом материалы на десятки миллиардов крон, отметила министр, поступили в Украину именно от частных компаний и доноров.

"У нас уже не так много предметов военного назначения, которые мы можем отправить в Украину. С другой стороны, мы постараемся компенсировать невозможность отправки материалов из наших запасов, поскольку не хотим ставить под угрозу нашу обороноспособность, экспортными лицензиями, которые мы выдаем частным компаниям", - заявила она.

По словам министра, Чехия имеет свободные производственные мощности для оказания помощи Украине через частные компании, о чем знают и зарубежные партнеры.

"Чехия - очень популярная страна, как раз для различного рода сотрудничества, инициатив, - отметила она.

Например, через Чехию на датские деньги было отправлено почти 50 боевых машин пехоты, 2 500 пистолетов, 7 тысяч винтовок, 500 легких пулеметов и 500 снайперских винтовок.

Помощь Украине от Чехии

Ранее сообщалось, что Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленной на прекращение войны с РФ.

В Минобороны Чехии в конце сентября заявили, что Прага передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели - CZ BREN 2.

В середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так производства и со складов чешских частных компаний за счет правительства Дании.

Добавим, что на днях Сенат Чехии продлил действие мандата на военную подготовку украинских солдат до конца 2024 года.

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