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Чехия намерена продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года

Фото: Чехия намерена продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство внутренних дел Чехии намерено продлить статус временной защиты для украинских беженцев как минимум до 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTK.

Соответствующие поправки к закону lex Ukraine ведомство подало сегодня, 31 июля. Они предусматривают продление временной защиты для украинских беженцев еще на год –до конца марта 2025 года.

В МВД Чехии убеждены, что нынешний ход полномасштабной войны в Украине пока не дает оснований полагать, что украинские беженцы смогут вернуться домой в ближайшем будущем.

Кроме того, в рабочих группах стран-членов Евросоюза существует консенсус по продлению временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года, а политическое решение должно быть принято на уровне Евросоюза до конца октября.

Статус временной защиты для переселенцев из Украины

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в страны Евросоюза выехало несколько миллионов украинцев. Чтобы обеспечить им должный уровень социальной защиты, медицинского обеспечения и допустить на рынок труда, правительства приняли специальные законы о временной защите. Нормативные документы, обычно, принимаются на год, и уже несколько раз продлевались.

Канада и США также приняли специальные программы для украинских беженцев. Так, Федеральное правительство Канады анонсировало новую иммиграционную программу для украинских переселенцев, которая позволит воссоединиться тем семьям, которые разделены между двумя странами. В соответствии с канадско-украинским соглашением, введенным в действие в марте 2022 года, украинцы могли приезжать в Канаду, жить и работать до трех лет. Все, кто воспользовались принятой программой, получили пакет материальной помощи.

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Чехия