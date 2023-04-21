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Чехия хочет добиваться переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году, - Павел

Фото: президент Чехии Петр Павел (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 апреля, президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия уже в этом году должна добиваться переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

Напомним, мы сообщали, что Чехия полностью отказалась от российского газа.

К тому же, Чехия не будет запрещать импорт агропродукции из Украины, ведь по словам министр сельского хозяйства Чехии Зденека Некула, для этого нет оснований.

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