Чехия хочет добиваться переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году, - Павел

Напомним, мы сообщали, что Чехия полностью отказалась от российского газа.

К тому же, Чехия не будет запрещать импорт агропродукции из Украины, ведь по словам министр сельского хозяйства Чехии Зденека Некула, для этого нет оснований.

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