Чехія хоче домагатись переговорів про вступ України в ЄС цьогоріч, - Павел

Нагадаємо, ми повідомляли, що Чехія повністю відмовилася від російського газу.

До того ж Чехія не заборонятиме імпорт агропродукції з України, адже за словами міністр сільського господарства Чехії Зденека Некула, для цього немає підстав.

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