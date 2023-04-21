Чехія хоче домагатись переговорів про вступ України в ЄС цьогоріч, - Павел

Сьогодні, 21 квітня, президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія вже цього року має домагатись переговорів про вступ України в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.
Нагадаємо, ми повідомляли, що Чехія повністю відмовилася від російського газу.
До того ж Чехія не заборонятиме імпорт агропродукції з України, адже за словами міністр сільського господарства Чехії Зденека Некула, для цього немає підстав.
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