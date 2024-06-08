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Чехия готова помочь Украине готовить пилотов для F-16 и Gripen

Фото: Чехия может помочь готовить украинских пилотов на F-16 GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Чехия присоединилась к германской инициативе по усилению противовоздушной обороны Украины. В частности, страна может помочь обучать украинских пилотов на самолетах F-16 и Gripen.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

"Речь идет не только о предоставлении противоракетных систем, но и о самолетах и обучении пилотов на этих самолетах. Мы можем предложить странам обучение на F-16 и на самолетах Gripen", - сказала чешский министр обороны.

По словам Черноховой, чешское государственное предприятие LOM Praha имеет возможности для помощи с подготовкой украинских пилотов и неоднократно предлагало это Украине.

F-16 для Украины

В прошлом году страны НАТО решили передать Украине истребители F-16 и подготовить для них украинских пилотов. Передать самолеты, в частности, вызвались Дания, Нидерланды и Бельгия. В то же время США и еще несколько стран решили обучать украинских пилотов.

Однако, как недавно писало издание Politico, Украину не устраивают темпы и объем подготовки украинских пилотов на Западе. Киев оказывает давление на США и страны Европы, чтобы они активизировали свои усилия для подготовки украинцев на F-16.

Кроме истребителей F-16, Украина открыта к получению и других западных самолетов, в частности шведских Gripen. Пока что Швеция не хочет передавать Украине свои самолеты, но Киев хочет начала подготовки пилотов на Gripen, чтобы не терять время, когда Стокгольм примет решение.

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ЧехияF-16