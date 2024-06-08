Чехия готова помочь Украине готовить пилотов для F-16 и Gripen

F-16 для Украины

В прошлом году страны НАТО решили передать Украине истребители F-16 и подготовить для них украинских пилотов. Передать самолеты, в частности, вызвались Дания, Нидерланды и Бельгия. В то же время США и еще несколько стран решили обучать украинских пилотов.

Однако, как недавно писало издание Politico, Украину не устраивают темпы и объем подготовки украинских пилотов на Западе. Киев оказывает давление на США и страны Европы, чтобы они активизировали свои усилия для подготовки украинцев на F-16.

Кроме истребителей F-16, Украина открыта к получению и других западных самолетов, в частности шведских Gripen. Пока что Швеция не хочет передавать Украине свои самолеты, но Киев хочет начала подготовки пилотов на Gripen, чтобы не терять время, когда Стокгольм примет решение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.