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Чехія екстрадує росіянина Франчетті до України. Він брав участь в окупації Криму

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Прага, П'ятниця 18 лютого 2022 22:11
Чехія екстрадує росіянина Франчетті до України. Він брав участь в окупації Криму Фото: зліва учасник окупації Криму Олександр Франчетті (myrotvorets.center)
Автор: Ілона Свиридова

Празький міський суд прийняв рішення про екстрадицію росіянина Олександра Франчетті в Україну. Його заарештовували восени 2021 року за українським запитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС.

Повідомляється, що сьогодні чеський суд прийняв остаточне рішення про видачу Франчетті українським правоохоронним органам.

"Слідчі передали всі матеріали в Офіс генерального прокурора для екстрадиції бойовика до України і притягнення його до відповідальності за участь у незаконному збройному формуванні", - йдеться в повідомленні.

Російського громадянина Франчетті підозрюють в участі в окупації Криму в 2014 році.

Нагадавши, росіянина затримали у вересні 2021 року в аеропорту Праги. За даними українського слідства, він був організатором угруповання "Північний Вітер", яке відповідало за виявлення нібито екстремістських груп, а також за охорону ліній електропередач і газопроводу на півострові.

МЗС Росії закликало Чехію відпустити Франчетті та погрожував наслідками в іншому випадку.

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