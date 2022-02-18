Чехія екстрадує росіянина Франчетті до України. Він брав участь в окупації Криму

Празький міський суд прийняв рішення про екстрадицію росіянина Олександра Франчетті в Україну. Його заарештовували восени 2021 року за українським запитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС.

Повідомляється, що сьогодні чеський суд прийняв остаточне рішення про видачу Франчетті українським правоохоронним органам.

"Слідчі передали всі матеріали в Офіс генерального прокурора для екстрадиції бойовика до України і притягнення його до відповідальності за участь у незаконному збройному формуванні", - йдеться в повідомленні.

Російського громадянина Франчетті підозрюють в участі в окупації Криму в 2014 році.