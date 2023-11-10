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Чехия договорилась с Тайванем помочь Украине с послевоенным восстановлением

Архивное фото: Томаш Копечный (Минобороны Чехии)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительства Чехии и Тайваня подписали соглашение о совместной работе по оказанию помощи в восстановительных работах в Украине.

Об этом заявил представитель правительства Чехии по восстановлению Украины Томаш Копечный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он похвалил Тайбэй как "великого союзника", несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений.

Издание пишет, что Украина завоевала широкую симпатию на Тайване после российского вторжения, и многие тайваньцы видят параллели между ситуацией в Украине и угрозой, с которой, по словам правительства Тайбэя, он сталкивается со стороны Китая.

Тайвань пожертвовал более 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь и присоединился к санкциям Запада против России.

В чем заключается соглашение между Чехией и Тайванем

Соглашение между Тайванем и Чешской Республикой, подписанное де-факто послами в столицах друг друга, предусматривает совместную работу этих двух стран по восстановлению водных и энергетических систем.

Посещая Тайбэй на церемонию подписания, Томаш Копечный, сказал, что у его страны "очень прочные связи с Тайванем".

"Мы очень рады, что Украину, вместе с нами поддерживает наш большой союзник и друг Тайвань", - сказал Копечный.

Восстановление Украины

Недавно Дания выделила Украине новый пакет финансовой помощи на общую сумму 42,9 млн. долларов. В основном эти деньги пойдут на восстановление Николаева и области.

Также Литва выделила Украине 2 млн. евро на ликвидацию социальных последствий войны с Россией. Такое решение принял Кабинет министров страны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет гарантировать, что ее послевоенное восстановление будет свободно от коррупции .

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