У Чехії заявили, що хочуть бути задіяні в посиленні східного флангу НАТО

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія хоче бути задіяна в посиленні східного флангу НАТО. Альянс має намір посилити військову присутність в сусідніх з Україною країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Idnes.
"Це частина звичайного планування оборони, відповідь на ситуацію. Ми є частиною оборонного союзу, але цей оборонний союз не на папері, для цього у нас повинні бути якісь військові структури", - заявив глава МЗС Чехії.
Він додав, що подібні військові структури вже давно існують в країнах Балтії та Польщі.
Ліпавський також привітав розміщення нових військ Північноатлантичного альянсу в країнах її східного флангу. Міністр заявив, що таке рішення відповідає інтересам безпеки Чехії, і Чеська республіка повинна взяти в ньому участь.
За його словами, альянс залишається єдиним у неприйнятті російських вимог, які також загрожують суверенітету Чехії.
Липавский додав, що уряд Чехії розглядає можливість надання подальшої допомоги Україні після відправки артилерійських боєприпасів.
Нагадаємо, вчора уряд Чехії схвалив відправку 4 тисяч артилерійських снарядів Україні.
Раніше повідомлялося, що газета The Daily Telegraph, посилаючись на джерела в британському оборонному відомстві, повідомила, що Сполучене Королівство і США розглядають можливість відправити по 1 тисячі військовослужбовців до Румунії, Болгарії та Угорщини.
У свою чергу міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що НАТО розглядає можливість розміщення додаткових військ у Словаччині.