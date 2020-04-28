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У Чехії зафіксували найменший добовий приріст нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 12:32
У Чехії зафіксували найменший добовий приріст нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Від початку пандемії в країні одужали 2 842 особи

У Чехії за останні 24 години лабораторно підтверджено 41 новий випадок інфікування коронавірусом, що є найнижчим добовим показником з 13 березня. Про це повідомляє Ceske Noviny.

Як повідомляється, загалом в країні зареєстрували 7 449 випадків коронавірус, з них 223 людини померли та ще 2 842 - вилікувались. Наразі в Чехії 4 384 осіб лікуються від хвороби, 359 людей знаходяться в лікарнях.

Нагадаємо, уряд Чехії послабив карантин і дозволив громадянам вільно переміщатися по країні, а також виїжджати за її межі. Так, громадяни з 24 квітня можуть виїжджати за кордон. При поверненні в країну потрібно буде пред'явити медичне підтвердження про негативний результат аналізу на коронавірус або дотримуватися двотижневий домашній карантин.

Також РБК-Україна писало, що уряд Чехії представило план поетапного виходу з карантину. Всього він включає п'ять етапів ослаблення. Повний вихід з карантину згідно з планом планується на 8 червня.

Крім того, кількість заражених коронавірусом у Сполучених Штатах від початку виявлення першого випадку станом на 2:00 у вівторок, 28 квітня, перевищило один млн людей.

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