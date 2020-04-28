В Чехии зафиксировали наименьший суточный прирост новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

От начала пандемии в стране выздоровели 2 842 человека

В Чехии за последние 24 часа лабораторно подтвержден 41 новый случай инфицирования коронавирусом, что является самым низким суточным показателем с 13 марта. Об этом сообщает Ceske Noviny.

Как сообщается, в целом в стране зарегистрировали 7 449 случаев коронавируса, из них 223 человека умерли и еще 2 842 - вылечились. Сейчас в Чехии 4 384 человек лечатся от болезни, 359 человек находятся в больницах.

Напомним, правительство Чехии ослабило карантин и разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Так, граждане с 24 апреля могут выезжать за границу. При возвращении в страну нужно будет предъявить медицинское подтверждение об отрицательном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин.

Также РБК-Украина писало, что правительство Чехии представило план поэтапного выхода из карантина. Всего он включает пять этапов ослабления. Полный выход из карантина согласно плану планируется на 8 июня.

Кроме того, количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах от начала выявления первого случая по состоянию на 2:00 во вторник, 28 апреля, превысило один млн человек.