З Чехії вишлють 18 російських дипломатів

Чехія вишле 18 російських дипломатів з країни. Їх підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб Російської Федерації.
Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, передає Чеське радіо.
"Я як міністр закордонних справ Чехії ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були нашими спецслужбами чітко визначені як офіцери російських спецслужб СЗР і ГРУ. Протягом 48 годин Чехію повинні покинути 18 співробітників російського посольства", - сказав він.
Як зазначив прем'єр-міністра Чехії Андрій Бабиш, є докази того, що офіцери російського ГРУ причетні до вибуху складу боєприпасів у селищі Врбетице в 2014 році.
Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливої зовнішньої діяльністю" Росії.
Після цього Польща оголосила про рішення вислати з країни трьох російських дипломатів.
Також РБК-Україна писало, що вчора в Санкт-Петербурзі затримали українського консула. Його підозрюють у шпигунстві. Сьогодні йому наказали залишити територію Росії до 21 квітня включно. У відповідь на це Україна вислала старшого дипломата посольства Росії в Києві.