У Чехії включили РФ в список головних загроз для НАТО

Лубомир Метнар назвав тероризм, кіберзагрози і РФ головними загрозами для НАТО

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар назвал терроризм, киберугрозы и Россию главными угрозами НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eurozpravy.

По мне нию Метнара, на первое месте находится терроризм.

"На второе место я бы поставил киберугрозы, на третье место - угрозы, исходящие из России", - добавил он.

В случае с Россиией он указал на модернизацию армии, переброску войск и частоту учений. Кроме того, по его словам, угрозу представляют попытки укрепить влияние в европейских странах.

Кроме того, глава Миноброны Чехии подчеркнул, что порядок главных угроз для НАТО не важен, поскольку их динамика меняется очень быстро.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО заявили, что угрозы президента России Владимира Путина в адрес США неприемлемы.

РБК-Украина писало, что Путин заявил, что Российская Федерация примет "зеркальные и асимметричные меры" в случае размещения ракет США в Европе. По словам Путина, "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, в отношении и тех территорий, где находятся центры принятия решений и применения угрожающих нам ракетных комплексов."