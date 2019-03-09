У Чехії включили РФ в список головних загроз для НАТО

Фото: Чехія (з відкритих джерел)

Лубомир Метнар назвав тероризм, кіберзагрози і РФ головними загрозами для НАТО

Міністр оборони Чехії Лубомир Метнар назвав тероризм, кіберзагрози і Росію головними загрозами НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eurozpravy.

За оцінками Метнара, на першому місці знаходиться тероризм.

"На друге місце я б поставив кіберзагрози, на третє місце - загрози, які виходять з Росії", - додав він.

У випадку з Росією він вказав на модернізацію армії, перекидання військ і частоту навчань. Крім того, за його словами, загрозу представляють спроби зміцнити вплив у європейських країнах.

Крім того, глава Міноброни Чехії підкреслив, що порядок головних загроз для НАТО не важливий, оскільки їх динаміка міняється дуже швидко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НАТО заявили, що загрози президента Росії Володимира Путіна в адресу США неприйнятні.

РБК-Україна писало, що Путін заявив, що Російська Федерація прийме "дзеркальні і асиметричні заходи" у разі розміщення ракет США в Європі.