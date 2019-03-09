ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чехії включили РФ в список головних загроз для НАТО

Новини » Політика    09.03.2019 - 05:44
У Чехії включили РФ в список головних загроз для НАТО
Фото: Чехія (з відкритих джерел)

Лубомир Метнар назвав тероризм, кіберзагрози і РФ головними загрозами для НАТО

Міністр оборони Чехії Лубомир Метнар назвав тероризм, кіберзагрози і Росію головними загрозами НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eurozpravy.

За оцінками Метнара, на першому місці знаходиться тероризм.

"На друге місце я б поставив кіберзагрози, на третє місце - загрози, які виходять з Росії", - додав він.

У випадку з Росією він вказав на модернізацію армії, перекидання військ і частоту навчань. Крім того, за його словами, загрозу представляють спроби зміцнити вплив у європейських країнах.

Крім того, глава Міноброни Чехії підкреслив, що порядок головних загроз для НАТО не важливий, оскільки їх динаміка міняється дуже швидко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НАТО заявили, що загрози президента Росії Володимира Путіна в адресу США неприйнятні.

РБК-Україна писало, що Путін заявив, що Російська Федерація прийме "дзеркальні і асиметричні заходи" у разі розміщення ракет США в Європі. 

Туреччина і РФ почнуть спільне патрулювання в Ідлібі Адвокат розповів про стан пораненого українського моряка
Новини України НАТОРосійська ФедераціяЧехия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся