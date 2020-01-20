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У Чехії помер глава верхньої палати парламенту

Новини » Політика     20.01.2020 - 16:08
У Чехії помер глава верхньої палати парламенту
Фото: Ярослав Кубера (flickr com odsc)

Ярослав Кубера помер у віці 72 років

У понеділок, 20 січня, у віці 72 років помер глава верхньої палати (Сенату парламенту Чехії Ярослав Кубера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, на вихідних Кубера виступив з промовою на з'їзді своєї партії, і у нього не було серйозних захворювань.

Голова Сенату є другою державною посадовою особою в Чехії після президента. Цю посаду тимчасово займе заступник голови Іржі Ружичка.

Ярослав Кубера раніше був мером курортного міста Теплиці, відомий своїми правими поглядами, зокрема, опозицією політиці боротьби зі змінами клімату.

Нагадаємо, Ярослав Кубера репрезентував Чеську Республіку на інавгурації президента України Володимира Зеленського у 2019 році.

Крім того, в липні Сенат Чехії звинуватив президента Земана в порушенні Конституції. Сенат проголосував за те, щоб подати звинувачення в Конституційний суд.

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