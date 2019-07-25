Сенат Чехії звинуватив президента Земана у порушенні Конституції

Фото: Мілош Земан (zemanmilos.cz)

Сенат 48 голосами проти 20 проголосував за те, щоб подати звинувачення до Конституційного суду

Верхня палата парламенту Чехії проголосувала за висунення звинувачень проти президента Мілоша Земана у порушенні Конституції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Сенат 48 голосами проти 20 проголосував за те, щоб подати звинувачення до Конституційного суду. Земан заперечує свою провину.

Тепер це питання має розглянути нижня палата парламенту та, у разі більшості голосів "за", схвалити прохання Сенату про те, щоб суд розглянув цю справу.

Зазначимо, сенатори звинуватили Земана в тому, що він не діяв відповідно до Конституції у восьми випадках, в тому числі неодноразово не призначав запропонованих міністрів. Якщо суд погодиться зі звинуваченнями, Земан втратить пост президента.

Нагадаємо, місяць тому у столиці Чехії на Вацлавській площі Праги відбулась акція протесту з вимогами відставки міністра юстиції Марії Бенешов, прем'єр-міністра Андрія Бабиша, а також забезпечення незалежності судової влади. За інформацією організаторів, протестувати тоді вийшли близько 120 тисяч осіб.

Поштовхом до тих акцій, перша з яких відбулася 29 квітня, стала відставка міністра юстиції Яна Кнежинека і обрання його спадкоємиці Бенешов, яка була радником президента Мілоша Земана з юридичних питань.