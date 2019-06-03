У Чехії подвоїли квоту на працевлаштування українців

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек заявив, що уряд Чехії подвоїло річну квоту на прийом українських працівників з 19 600 до 40 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Praha.

Як зазначив міністр, йдеться про подвоєння кількості дозволів на роботу, які видаються жителям України.

На засіданні уряду був схвалений висунуту міністерством закордонних справ пропозицію про підвищення кількості заяв, які приймає консульство Чеської Республіки у Львові в рамках особливого режиму для кваліфікованих робітників з України. Також був прийнятий "Особливий порядок для українських працівників сільськогосподарської та харчової промисловості".

За даними Міністерства праці Чехії, на кінець минулого року в Чехії було працевлаштовано 121 086 громадян України, що становить понад 20% усіх іноземців, що працюють в країні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон заявив, що щороку приїжджає в Ізраїль 11 тисяч нелегальних мігрантів з України. Він зазначив, що таким чином 10% туристів, які приїжджають з України в Ізраїль, - нелегальні мігранти.

Також Україна і Литва підписали двосторонній документ, який повинен захистити права трудових мігрантів і забезпечити їх легальне працевлаштування.