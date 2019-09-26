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У Франції вибухнув хімзавод

Новини » Надзвичайні події    26.09.2019 - 11:07
У Франції вибухнув хімзавод
Фото: у Франції вибухнув хімзавод (paris-normandie.fr)

У французькому місті Руан закрили школи, людей просять не виходити на вулицю

У ніч на 26 вересня у французькому місті Руан стався вибух на спеціалізованому хімічному заводі Lubrizol. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що близько 2.50 ранку на заводі спалахнула пожежа, а незабаром після цього відбулася серія вибухів. Близько 130 пожежиків прибули на місце події.

Завод відноситься до категорії SEVESO, що означає, що він перебуває під особливим наглядом влади у зв'язку з наявністю потенційно небезпечних хімічних речовин. Lubrizol виробляє хімікати для транспортних, промислових і споживчих ринків.

ЗМІ повідомляють, що згідно з попередніми аналізами, "немає гострої токсичності в основних молекулах" виділяється диму. Однак, "як запобіжних захід" жителі Руана і 11 прилеглих районів повинні "залишатися в приміщеннях". Також повідомляється, що в місті Руани і прилеглих районах закрили школи.

Нагадаємо, 4 вересня, на території шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку стався вибух, жертвою якого став один шахтар.

РБК-Україна повідомляло, що в Донецьку загорівся склад боєприпасів незаконних збройних формувань "ДНР", розташований в районі селищ Гірник і Грабари, в результаті чого прогриміла серія вибухів.

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