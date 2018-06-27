У Чехії президент призначив новий уряд

Земан призначив новий двопартійний уряд на чолі з прем'єр-міністром Андрієм Бабішом

Президент Чехії Мілош Земан призначив новий уряд, який очолив прем'єр-міністр Андрій Бабіш. Про це повідомляє агентство Reuters.

"У середу президент Чехії Мілош Земан призначив новий двопартійний уряд на чолі з прем'єр-міністром Андрієм Бабішом. Однак уряду меншості ймовірно знадобиться підтримка Комуністичної партії для виконання свого мандату", - повідомляє агентство.

Так, наразі коаліція у нижній палаті чеського парламенту нараховує 93 із 200 депутатів і потребуватиме підтримки від інших партій для схвалення законів.

Вказано, що протягом останніх майже 30 років Комуністична партія Чехії не мала такої можливості впливати на політику на національному рівні.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан 6 червня повторно призначив Андрія Бабіша на посаду прем'єр-міністра. 31 травня відбулася зустріч Земана і Бабіша, в ході якої була досягнута відповідна домовленість.