У Чехії відбулися протести проти прем'єра та за незалежність правосуддя

Фото: Андрей Бабіш (flickr.com)

Тисячі чехів вимагали незалежного суду у справі прем'єр-міністра Бабіша

У столиці Чехії Празі та інших містах у понеділок, 29 квітня, відбулися багатотисячні протести проти прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша та на підтримку незалежної системи правосуддя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначає видання, приводом для демонстрацій стала запланована на вівторок, 30 квітня, зміна чеського міністра юстиції, на тлі розслідування прокуратури щодо голови уряду Чехії Бабіша.

У Празі демонстранти пройшли маршем центром міста, вигукуючи "Ми не сліпі" і вимагаючи незалежного судового розгляду у справі прем'єра.

Такі ж акції відбулися в більш як сотні інших міст Чехії.

Бабіша звинувачують у шахрайстві під час розподілу субсидій Європейського Союзу - 1,6 млн євро, виділених на будівництво рекреаційного комплексу "Гніздо лелеки" під Прагою, які отримали компанії, нібито пов'язані з фірмами прем'єра Чехії.

Представники міжнародної неурядової організації з боротьби з корупцією Transparency International у зв'язку з цією справою заявили про неприпустимість "політичного тиску" на правоохоронні органи.

Нагадаємо, у листопаді нижній палаті парламенту Чеської Республіки не вдалося винести вотум недовіри уряду Андрія Бабіша.