Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne через карту України без Криму

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 14 листопада
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") через демонстрацію некоректного зображення карти України у прямому ефірі, а саме без півострова Крим. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нацради.
Вказано, що таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 14 листопада.
Відомство моніторингом за 7 листопада зафіксувало, що у передачі "Ранок з NewsOne" в прямому ефірі було продемонстровано карту Європи "Крупнейший торговый партнер-покупатель", на якій материкову частину України виділено кольором без окупованої Росією Автономної Республіки Крим. При цьому Крим було виділено кольором, ідентичним з Російською Федерацією.
Зазначається, що ведучий без посилання на джерело назвав таку карту графікою стосовно позицій Європи щодо торгівлі.
Підкреслюється, що регуляторний орган виявив у таких діях телеканалу ознаки порушення відразу кількох статей законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію". Зважаючи на це, Нацрада призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsOne.
Нагадаємо, в жовтні Нацрада призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ "Новости 24 години") у зв'язку з ненаданням інформації про зміни в структурі власності.
РБК-Україна також повідомляло, що в разі введення санкцій проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne закриють тільки останній з них.