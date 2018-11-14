Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne через карту України без Криму

Фото: засідання Нацради (nrada.gov.ua)

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 14 листопада

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") через демонстрацію некоректного зображення карти України у прямому ефірі, а саме без півострова Крим. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нацради.

Вказано, що таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 14 листопада.

Відомство моніторингом за 7 листопада зафіксувало, що у передачі "Ранок з NewsOne" в прямому ефірі було продемонстровано карту Європи "Крупнейший торговый партнер-покупатель", на якій материкову частину України виділено кольором без окупованої Росією Автономної Республіки Крим. При цьому Крим було виділено кольором, ідентичним з Російською Федерацією.

Зазначається, що ведучий без посилання на джерело назвав таку карту графікою стосовно позицій Європи щодо торгівлі.

Підкреслюється, що регуляторний орган виявив у таких діях телеканалу ознаки порушення відразу кількох статей законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію". Зважаючи на це, Нацрада призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsOne.

Нагадаємо, в жовтні Нацрада призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ "Новости 24 години") у зв'язку з ненаданням інформації про зміни в структурі власності.

РБК-Україна також повідомляло, що в разі введення санкцій проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne закриють тільки останній з них.