У Чехії з 25 травня відкриють ресторани, бари та басейни

Уряд Чехії оголосив про наступний етап скасування карантину, який почнеться з 25 травня. В країні відкривають ресторани, бари, кафе, а також буде дозволено відвідування медичних і соціальних установ.

Про це повідомляє Novinky.

Як повідомляється, в країні відкриють заклади, які знаходяться всередині будівель, однак вони повинні будуть закриватися до 11 години вечора. Крім того, відвідувачі повинні носити маски для обличчя, крім часу, коли вони їдять або п'ють. Персонал закладів також буде зобов'язаний обслуговувати клієнтів у захисних масках.

Як зазначається, скасування карантинних обмежень відбудеться у тому випадку, якщо епідеміологічна ситуація в країні не погіршиться протягом наступного тижня. Наразі у Чехії підтверджено 82 нових випадки коронавірусу, а добова кількість заражень не перевищувала 100 осіб протягом останніх двох тижнів.

Нагадаємо, уряд Чехії планує на відкриття спільних кордонів з Австрією і Словаччиною 8 червня. Однак, Чехія не веде переговорів з Німеччиною про відкриття кордонів, оскільки там не настільки стабільна ситуація з поширенням коронавірусу.