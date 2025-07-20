"Подарок для Путина": чехи собрали деньги на 6 гаубиц для ВСУ

Чешская гражданская инициатива "Подарок для Путина" собрала 60 млн крон (2,4 млн евро) на гаубицы для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International .

На собранные деньги будут приобретены шесть новых гаубиц Д-30. Это буксируемые гаубицы, разработанные в 1960 годах в СССР, которые в настоящее время широко используются в российско-украинской войне обеими сторонами.

По данным инициативы, готовность чехов жертвовать деньги - не говорит об "усталости от войны". Наоборот, с 2025 года инициатива уже собрала 120 млн крон, что больше, чем за аналогичный период прошлого и позапрошлого годов.

Мартин Ондрачек из благотворительного фонда Украины, который финансирует проект, объяснят это тем, что длительность конфликта растущее число жертв, напротив, усиливают готовность многих чехов делать пожертвования.

"После того, как президент Зеленский провел знаменитую пресс-конференцию в Белом доме, мы увидели невероятный рост пожертвований", - рассказал он

Как сообщается, сбор средств на гаубицы начался с ноябре 2024 года. Тогда же инициатива объявила о новом сборе средств на закупку 500 беспилотников с боеприпасами и системами управления на 12,5 млн крон (507 тысяч евро).

Также известно, что с момента запуска проекта в мае 2022 года, в ходе нескольких сборов "Подарок для Путина", инициатива собрала на оружие и другое военное оборудование для Украины уже более 1 млрд крон.