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Чеченцы будут получать повестки. Кадыров заявил о продолжении мобилизации

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Вторник 01 ноября 2022 06:15
Чеченцы будут получать повестки. Кадыров заявил о продолжении мобилизации Фото: Кадыров заявил о продолжении мобилизации в Чечне (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о продолжении мобилизационных мер в республике. В ближайшее время там начнут раздавать повестки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с боевиками спецподразделения СОБР "Ахмат".

"Скоро чеченцы начнут получать повестки. Если мужчина уже будет числиться в каком-то полку или батальоне, то ему не придется уходить в армию. Будет среди своих - чеченцев", - сказал Кадыров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отметил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен. Однако диктатор не подписал официальный указ.

К слову, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин подверг критике российских олигархов и элиты за то, что они живут в "комфортном состоянии" и препятствуют полной мобилизации населения в РФ.

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