ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Повар Путина" обвинил российские элиты в препятствовании полной мобилизации в РФ, - ISW

Новина українською →
Вторник 01 ноября 2022 05:35
"Повар Путина" обвинил российские элиты в препятствовании полной мобилизации в РФ, - ISW Фото: Пригожин обвинил российские элиты в препятствовании полной мобилизации в РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин подверг критике российских олигархов и элиты за то, что они живут в "комфортном состоянии" и препятствуют полной мобилизации населения в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что "Повар Путина" 31 октября открыто заявил: "Пока дети (элит - ред.) не пойдут воевать, полной мобилизации в стране не будет".

В ISW указывают, что Пригожин в России пользуется большой популярностью и утверждается как политическая сила. Он уже начал использовать это для того, чтобы критиковать своих политических оппонентов в кругах российской элиты.

Специалисты не исключают, что из-за своего высокого рейтинга "Повар Путина" рано или поздно может создать собственнуб партию. А уже сейчас Пригожин стал атаковать местных чиновников.

В частности он обратился в генпрокуратуру РФ по просьбе возбудить уголовное дело по факту "организации" губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым "преступного сообщества" в городе.

"Пригожин утверждал, что преступная сеть Беглова намерена ограбить государственный бюджет и обогатить коррупционеров. Вероятно, он использует свою критику Беглова и других петербургских политиков для еще большего повышения собственной репутации", - говорится в отчете.

В Институте изучения войны также информируют, что одновременно с атаками на политиков Пригожин объявил о создании "Центра ППК "Вагнера" в Санкт-Петербурге, который откроют 4 ноября

"Он подчеркнул, что не сообщал администрации Санкт-Петербурга о создании центра, поскольку местные власти не являются "достаточно представительной структурой, чтобы вмешиваться в работу ЧВК "Вагнера", - рассказали в ISW.

"Повар Путин" призвал местных чиновников, у которых есть проблемы с его центром, подать на него в суд и предположил, что создаст новые филиалы, если филиал в Санкт-Петербурге будет успешным.

К слову, всю эту деятельность Пригожин развернул, несмотря на то, что ЧВК запрещены законодательством России.

Напомним, Пригожин продолжает создавать разногласия в российском правительстве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Резников заявил, что пришло время всему миру предоставить России статус государства-террориста
Резников заявил, что пришло время всему миру предоставить России статус государства-террориста
DAILY
Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины