"Повар Путина" обвинил российские элиты в препятствовании полной мобилизации в РФ, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин подверг критике российских олигархов и элиты за то, что они живут в "комфортном состоянии" и препятствуют полной мобилизации населения в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что "Повар Путина" 31 октября открыто заявил: "Пока дети (элит - ред.) не пойдут воевать, полной мобилизации в стране не будет".

В ISW указывают, что Пригожин в России пользуется большой популярностью и утверждается как политическая сила. Он уже начал использовать это для того, чтобы критиковать своих политических оппонентов в кругах российской элиты.

Специалисты не исключают, что из-за своего высокого рейтинга "Повар Путина" рано или поздно может создать собственнуб партию. А уже сейчас Пригожин стал атаковать местных чиновников.

В частности он обратился в генпрокуратуру РФ по просьбе возбудить уголовное дело по факту "организации" губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым "преступного сообщества" в городе.

"Пригожин утверждал, что преступная сеть Беглова намерена ограбить государственный бюджет и обогатить коррупционеров. Вероятно, он использует свою критику Беглова и других петербургских политиков для еще большего повышения собственной репутации", - говорится в отчете.

В Институте изучения войны также информируют, что одновременно с атаками на политиков Пригожин объявил о создании "Центра ППК "Вагнера" в Санкт-Петербурге, который откроют 4 ноября

"Он подчеркнул, что не сообщал администрации Санкт-Петербурга о создании центра, поскольку местные власти не являются "достаточно представительной структурой, чтобы вмешиваться в работу ЧВК "Вагнера", - рассказали в ISW.

"Повар Путин" призвал местных чиновников, у которых есть проблемы с его центром, подать на него в суд и предположил, что создаст новые филиалы, если филиал в Санкт-Петербурге будет успешным.