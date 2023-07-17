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Чеченские воины провели операцию и уничтожили грузовик с оккупантами (видео)

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Украина, Понедельник 17 июля 2023 16:21
Чеченские воины провели операцию и уничтожили грузовик с оккупантами (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Чеченские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в Украине, им удалось провести операцию и ликвидировать водителя грузовика захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы.

Отмечается, что в результате операции уничтожена военная техника и личный состав россиян.

Участие "кадыровцев" в боях против Украины

Напомним, 14 июня, в украинских и российских Telegram-каналах начали распространять информацию об убийстве или ранении Делимханова на Запорожском направлении в результате удара ВСУ. Он был "правой рукой" председателя Чечни Рамзана Кадырова.

Также в Украине ликвидировали Евгения Писаренко – командира российского спецотряда "Ахмат". Он с начала полномасштабного вторжения воевал в Донецкой области.

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